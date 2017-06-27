Доработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт25 заявок452 просмотра
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Набросал в фотошоп то как он должен выглядеть, не нравятся пунктиры, очень грубые, и толстые.и вся графика очень какая то "плоская"  Нужно перегнать в вектор и придать данному логотипу изящности   простоты  и лаконичности. 

6 лет назад
guest_14986577906645
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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