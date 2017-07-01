Заказ разработки логотипа.
Разработать логотип для существующего сайта интернет-магазина лесок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин лесок уже есть в сети, нужно с учетом существующей концепции дизайна разработать лого.
- Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $20
Нарисовать логотип для сервисаЗавершен6 лет назад
Необходимо отрисовать в фотошопе логотип по шаблону: - добавить заданные элементы; - предоставить результат в графическом формате. Шаблон предоставляется в формате jpg.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт6 лет назад
- $13
Идея использовать в лого бриллиант и слова "Ценность в тебе", можно что-то другое. Лого должно передавать смысл уникальности и ценности каждого. Бриллиант - это про то, что каждый из нас бриллиант, но часто относимся к себе ...Завершен6 лет назад
Для вновь создающейся службы онлайн-доставки посылок необходимо создать логотип и символ- голубая белка ( по типу https://www.tuindeco.com) . Символ в последствии необходимо будет видоизменять под различные рекламные акции и прочие маркетинговые необходимости. Детали готов обсудить при ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Здравствуйте, Нужно нарисовать логотип для рекламной кампании (интернет реклама). Название — motorads.mobi Предпочтений по цвету нет. Возможно будет интересно, что то в виде двигателя или какой то технической тематики и рядом с графическим логотипом приветствуется надпись motorads Логотип не обязательно ...Завершен6 лет назад
Ребята, привет ВСЕМ ! Мне нужен помощник )) Нужен человек, который хорошо рисует в векторе (иллюстратор) и который относительно часто на связи, никуда не пропадает и если какие то задержки - адекватно об этом сообщает, понимая ...Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт6 лет назад
требуется лого для фирмыЗавершен6 лет назад
Нужно лого для сайта hochozoloto.com, чтобы вписывалось в текущий диз и содержало в себе название домена цена, срокиЗавершен6 лет назад
- $35
Необходимо создать логотип для бизнеса по дизайну и ремонту помещений под ключ. Логотип будет размещаться на страницах в соц. сетях и на сайте. Название -[b] MATRIX[/b] или [b]Matrix[/b] Деятельность - [b] Home Design&Repair[/b] или [b]Home Design & Repair[/b] или [b]Home ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен6 лет назад