Требуется предложить вариант лого для психолога Шатравка Елена

$13
Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок779 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$13

Идея использовать в лого бриллиант и слова "Ценность в тебе", можно что-то другое. Лого должно передавать смысл уникальности и ценности каждого.

Бриллиант - это про то, что каждый из нас бриллиант, но часто  относимся к себе как к фианитам, не ценим себя, соглагаемся на жизнь, которую диктуют другиеГруппа в контакте https://vk.com/lenashatravka со старым лого

6 лет назад
msnatalia90
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Победитель конкурса
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 дней назад
6 лет назад
#1
Спасибо за приятное и плодотворное сотрудничество. Рекомендую как надежного и ответственного заказчика!
Заявки фрилансеров
kanny
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 дней назад
6 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Логотип для рекламной кампании

    $100

    Здравствуйте, Нужно нарисовать логотип для рекламной кампании (интернет реклама). Название — motorads.mobi Предпочтений по цвету нет. Возможно будет интересно, что то в виде двигателя или какой то технической тематики и рядом с графическим логотипом приветствуется надпись motorads Логотип не обязательно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен человек, который хорошо рисует в векторе

    Ребята, привет ВСЕМ !  Мне нужен помощник )) Нужен человек, который хорошо рисует в векторе (иллюстратор) и который относительно часто на связи, никуда не пропадает и если какие то задержки - адекватно об этом сообщает, понимая ...

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип

    $35

    Необходимо создать логотип для бизнеса по дизайну и ремонту помещений под ключ.  Логотип будет размещаться на страницах в соц. сетях и на сайте. Название -[b] MATRIX[/b] или [b]Matrix[/b] Деятельность - [b] Home Design&amp;Repair[/b] или [b]Home Design &amp; Repair[/b]  или [b]Home ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка логотипа для маркетингового агентства

    [i]UPDATE: До конца недели выберем того, кто будет разрабатывать логотип. Заказчик был в командировке. [/i]  Необходимо разработать логотип для компании , занимающийся консалтинговой деятельностью для средних и крупных компаний (то есть чистый B2B )   ...

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка логотипа и визитки для агентства недвижимости

    Интересует разработка логотипа и визитки для агентства по коммерческой недвижимости В Москве  Сфера деятельности и краткая информация о компании:  [url=http://www.apex-realty.ru/about.html]www.apex-realty.ru/about....[/url]  Целевая аудитория:  Юридические лица Москвы.   1) Логотип:  На текущий момент есть макет главной страницы на котором логотип выполнен в форме прямоугольника.  [url=http://www.apex-realty.ru/test/main4.jpg]www.apex-realty.ru/test/m...[/url]  [url=http://joxi.ru/KAxVwxYfMQPkbm]joxi.ru/KAxVwxYfMQPkbm[/url]  Нужно ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать логотип для компании по разработки ERP/CRM систем

    В рамках проведения ребрендинга и изменения названия, необходимо разработать логотип для компании по разработки ERP/CRM систем. Стиль: минимализм, материал дизайн. Целевая аудитория: Европа, малый и средний бизнес. Цвета: Главное наличие оттенков синего цвета. В приложении примеры лого, которые нравятся. Название, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад