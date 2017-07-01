Требуется предложить вариант лого для психолога Шатравка Елена

# 1 — $ 13

Идея использовать в лого бриллиант и слова "Ценность в тебе", можно что-то другое. Лого должно передавать смысл уникальности и ценности каждого.

Бриллиант - это про то, что каждый из нас бриллиант, но часто относимся к себе как к фианитам, не ценим себя, соглагаемся на жизнь, которую диктуют другиеГруппа в контакте https://vk.com/lenashatravka со старым лого