Логотип и символ для онлайн проекта

Логотипы и ЗнакиЗакрыт19 заявок212 просмотров
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Для вновь создающейся службы онлайн-доставки посылок необходимо создать логотип и символ- голубая белка ( по типу https://www.tuindeco.com) . Символ в последствии необходимо будет видоизменять под различные рекламные акции и прочие маркетинговые необходимости. 

Детали готов обсудить при предметном диалоге

6 лет назад
Papa1901
48 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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