Необходимо разработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки299 просмотров
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Нужно разработать логотип, который будет состоять из текстовой части и картинки.

  • Текст - AZTECUS (состоит из двух слов Aztec и US - США)
  • Картинка, соответственно, ацтекской тематики.
Логотип будет использоваться для печати на товаре и на коробках. Для начала это будет различная кухонная утварь черного матового цвета, а логотип необходим в красном металлическом цвете, чтоб на черном хорошо смотрелся, а также возможно было сделать оттиск. Логотип должен быть лаконичным и стильным, простым, но "вкусным".

P.S. Как идея, нравятся "ацтекские птицы" типа наскальные изображения.

Оплата PayPay

6 лет назад
IgorBielov
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$20
3 дня
Все супер! Отличный исполнитель: сделал все в срок, быстрые правки в соответствии с моими запросами. Качественно и быстро. Будем работать ещё.
Замечательный заказчик! Четко представляет, что хочет увидеть в итоге. оплата своевременно и в полном объеме. Рекомендую.