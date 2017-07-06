Необходимо разработать логотип

Нужно разработать логотип, который будет состоять из текстовой части и картинки.

Текст - AZTECUS (состоит из двух слов Aztec и US - США)

Картинка, соответственно, ацтекской тематики.

Логотип будет использоваться для печати на товаре и на коробках. Для начала это будет различная кухонная утварь черного матового цвета, а логотип необходим в красном металлическом цвете, чтоб на черном хорошо смотрелся, а также возможно было сделать оттиск. Логотип должен быть лаконичным и стильным, простым, но "вкусным".

P.S. Как идея, нравятся "ацтекские птицы" типа наскальные изображения.

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