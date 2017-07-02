Перерисовать в вектор вензель

Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок270 просмотров
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Буквы S J , пересечение напоминает сердечко.

Пишите цену, сделать надо сразу.

6 лет назад
medved
49 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
17 минут назад
6 лет назад
$5
1 день
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Рада нашему сотрудничеству и с удовольствие выполню новые заказы в будущем. Обращайтесь! С уважением, Анна.