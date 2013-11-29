Игорь Белов IgorBielovIgorBielov
Добрый день, господа!
Меня зовут Игорь.
Я оказываю следующие услуги:
- оптимизация сайта под поисковые системы;
- раскрутка сайта в поисковых системах Google, Яндекс, Rambler, Mail;
- поддержка сайта в топ10 в поисковых системах Google, Яндекс, Rambler, Mail;
- покупка трастовых ссылок вне бирж;
- размещение статей на сайтах;
- увеличение посещаемости сайта;
- увеличение продаж с сайта;
- создание сайтов сателлитов;
- работа с контентом сайта, создание релевантных страниц, оптимизация тегов и текстов сайта;
- перелинковка внутренних страниц, если это необходимо;
- создание входящих платных ссылок с использованием бирж;
- создание постоянных бесплатных ссылок (каталоги, соц. закладки, доски объявлений, другие ресурсы, позволяющие разместить ссылку бесплатно);
- создание тем на «топовых» форумах;
- другое;
Использую только ручные и белые методы продвижения.
Имею 5-летний опыт в продажах на разных должностях - менеджер, управляющий, тренер по продажам.
В рабочее время всегда онлайн. В Николаеве встреча с клиентами
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