IgorBielov

Игорь Белов IgorBielov

 
38 летУкраина/Николаев
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Оптимизация и белое продвижение Ваших любимых проектов.

Добрый день, господа!

Меня зовут Игорь.

Я оказываю следующие услуги:

- оптимизация сайта под поисковые системы;

- раскрутка сайта в поисковых системах Google, Яндекс, Rambler, Mail;

- поддержка сайта в топ10 в поисковых системах Google, Яндекс, Rambler, Mail;

- покупка трастовых ссылок вне бирж;

- размещение статей на сайтах;

- увеличение посещаемости сайта;

- увеличение продаж с сайта;

- создание сайтов сателлитов;

- работа с контентом сайта, создание релевантных страниц, оптимизация тегов и текстов сайта;

- перелинковка внутренних страниц, если это необходимо;

- создание входящих платных ссылок с использованием бирж;

- создание постоянных бесплатных ссылок (каталоги, соц. закладки, доски объявлений, другие ресурсы, позволяющие разместить ссылку бесплатно);

- создание тем на «топовых» форумах;

- другое;

Использую только ручные и белые методы продвижения.

Имею 5-летний опыт в продажах на разных должностях - менеджер, управляющий, тренер по продажам.

В рабочее время всегда онлайн. В Николаеве встреча с клиентами

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Отзывы заказчиков
volkovdenis
Денис 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$220
10 баллов
8 лет назад
Внутренняя оптимизация
Все ок.
Отличный заказчик, вникающий в суть всех вопросов. Всегда на связи, знает чего хочет. С предоплатой и расчетом - все как часы! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
vuslav
51 годПортугалия
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$140
8 баллов
10 лет назад
СЕО для украинского сайта
Игорь делал сео и продолжает делать. Ответственно подходит к своей работе. Помог найти кучу ошибок на сайте
Вячеслав - супер работодатель. Четкое понимание целей, оплата в срок, максимум свободы действий. Было очень приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
chinahub
Улугбек 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Создать вид в поиске.
Отличный исполнитель. Советую. Продолжаем работать!
Отличный заказчик. Вникает в суть дела, всегда готов выслушать, и прислушаться. Мгновенная оплата, всегда на связи.
Ответный отзыв
KTIF
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$210
10 баллов
10 лет назад
Требуется сделать аудит сайта по металлобработке
Работали с Игорем над оптимизацией сайта. Остался доволен результатом работы.
Отличный заказчик. Всегда на связи. Обсудили голосом все нюансы. Была предоплата - 50%, по выполнении сразу получил доплату. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
SyrymK
Сырым 
37 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Продвижение продукта на форумах
Работу по СЕО продвижению выполнил на 100%. Игорь всегда был на связи и очень исполнительным. Изначально предложил несколько хороших вариантов которые улучшили СЕО продвижения моего сайта. Всем советую Игоря как очень хорошего специалиста.
Хороший заказчик. Обсудили нюансы работы, сделал предоплату. По выполнению получил доплату за проект. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв