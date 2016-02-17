Внутренняя оптимизация

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Завершен1 заявка161 просмотр

Внутренняя оптимизация и дальнейшее консультирование в продвижении.

11 лет назад
volkovdenis
Денис 
41 год
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

IgorBielov
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$220
1 день
Все ок.
Отличный заказчик, вникающий в суть всех вопросов. Всегда на связи, знает чего хочет. С предоплатой и расчетом - все как часы! Рекомендую к сотрудничеству!

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IgorBielov
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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