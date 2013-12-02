Консультация по защите контента от воровства.

Спасибо Роману! Очень доходчиво с примерами объяснил где и как поправить мои пробелы в защите. Ответил на все мои вопросы и дал свои советы. Сотрудничеством остался доволен. Также Роман - непринужденный человек, что положительно сказалось на нашем сотрудничестве!