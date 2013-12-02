Консультация по защите контента от воровства.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки187 просмотров

Добрый день. Имеется сайт - есть подозрения что у меня воруют контент. Нужна консультация сеошника что делать в данной ситуации. Думаю понадобится не более часа.

11 лет назад
TeSiCo
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ramarez
35 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$5
1 день
Спасибо Роману! Очень доходчиво с примерами объяснил где и как поправить мои пробелы в защите. Ответил на все мои вопросы и дал свои советы. Сотрудничеством остался доволен. Также Роман - непринужденный человек, что положительно сказалось на нашем сотрудничестве!
Заказчик приятен в общении, все внимательно выслушал, изучил и применил. Оплата произошла по факту выполнения консультации.

Заявки фрилансеров

ramarez
35 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад

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