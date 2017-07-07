Нарисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен30 заявок286 просмотров
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Нужно сделать логотип. Прикреплен существующий и, для примера, мне понравившейся логотип.

Направление  - экология

6 лет назад
nppekos
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
design-001
Камил 
34 годаКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$13
1 день
Очень понравилось сотрудничество! Все мои пожелания были выполнены быстро и качественно до полного удовлетворения! Мои рекомендации!
Хороший заказчик