Лого для инфо сайта

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Нужно лого для сайта pogarchik.com, чтобы вписывалось в текущий диз и содержало в себе название домена

цена, сроки?

6 лет назад
Vityok93
Виктор 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$20
4 дня
Несколько вариантов, один из которых сходу подошел мне без доработок. Рекомендую
Четко поставленная задача и своевременная оплата, что еще нужно фрилансеру? Рекомендую.