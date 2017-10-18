Разработка логотипа для мясоперерабатывающей компании

Нужно разработать логотип, который будет состоять из текстовой части и картинки. [list][*]Текст - AZTECUS (состоит из двух слов Aztec и US - США)[*]Картинка, соответственно, ацтекской тематики.[/list]Логотип будет использоваться для печати на товаре и на коробках. Для ...