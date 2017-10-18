Разработка логотипа для мясоперерабатывающей компании

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок237 просмотров
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Ищем исполнителя для разработки логотипа . Предприятие занимается мясопереработкой. От вас три-четыре предварительных варианта дизайна, далее по согласовании одного из них, доработка выбранного до соответствия требованиям заказчика. Сроки сжатые: 1-2 дня.

6 лет назад
Toropov79
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
makarosh
Анна 
26 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад
$10
3 дня
Все сделано замечательно. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.