Необходимо созать логотип для компании. Идея логотипа уже есть нужно только нарисовать.
Разработка логотипа для мясоперерабатывающей компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем исполнителя для разработки логотипа . Предприятие занимается мясопереработкой. От вас три-четыре предварительных варианта дизайна, далее по согласовании одного из них, доработка выбранного до соответствия требованиям заказчика. Сроки сжатые: 1-2 дня.
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