Требуется от исполнителя: 1. Разработать этикетку для нашей продукции -для наклейки её на подложку с продукцией из мяса птицы. Нужно разработать общий дизайн этикетки (он будет одинаков для всех наименований), и сделать 12-15 этикеток с разным ...