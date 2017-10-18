Toropov79

Валерий Торопов Toropov79

 
44 годаРоссия/Невель
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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$140
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка этикетки. Отрисовка в фотошопе этикетки на фото продукта.

    $30

    Требуется от исполнителя: 1. Разработать этикетку для нашей продукции -для наклейки её на подложку с продукцией из мяса птицы. Нужно разработать общий дизайн этикетки (он будет одинаков для всех наименований), и сделать 12-15 этикеток с разным ...

    PhotoshopДизайн этикетки
    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка логотипа для мясоперерабатывающей компании

    $10

    Ищем исполнителя для разработки логотипа . Предприятие занимается мясопереработкой. От вас три-четыре предварительных варианта дизайна, далее по согласовании одного из них, доработка выбранного до соответствия требованиям заказчика. Сроки сжатые: 1-2 дня.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт "под ключ"

    $100

    Требуется исполнитель для создания сайта "под ключ" для мясоперерабатывающей компании. Сайт-визитка на 8-10страниц, с небольшим каталогом продукции (20-25наименований). От исполнителя дизайн, верстка страниц, наполнение материалами заказчика, оптимизация. Далее необходимо перенести готовый сайт на хостинг заказчика, ...

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Rust_989
Рустам 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$130
10 баллов
6 лет назад
Сайт "под ключ"
Все отлично, ТЗ - хорошо составлено, заказчик знает, что именно хочет видеть! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Все отлично. Работаем дальше
Ответный отзыв
makarosh
Анна 
26 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа для мясоперерабатывающей компании
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Все сделано замечательно. Рекомендую.
Ответный отзыв