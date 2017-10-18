Требуется от исполнителя: 1. Разработать этикетку для нашей продукции -для наклейки её на подложку с продукцией из мяса птицы. Нужно разработать общий дизайн этикетки (он будет одинаков для всех наименований), и сделать 12-15 этикеток с разным ...
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$140
выплачено фрилансерам
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- $30Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Ищем исполнителя для разработки логотипа . Предприятие занимается мясопереработкой. От вас три-четыре предварительных варианта дизайна, далее по согласовании одного из них, доработка выбранного до соответствия требованиям заказчика. Сроки сжатые: 1-2 дня.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Требуется исполнитель для создания сайта "под ключ" для мясоперерабатывающей компании. Сайт-визитка на 8-10страниц, с небольшим каталогом продукции (20-25наименований). От исполнителя дизайн, верстка страниц, наполнение материалами заказчика, оптимизация. Далее необходимо перенести готовый сайт на хостинг заказчика, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$130
10 баллов
6 лет назад
Все отлично, ТЗ - хорошо составлено, заказчик знает, что именно хочет видеть! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Все отлично. Работаем дальше
$10
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все сделано замечательно. Рекомендую.