Нужно из не обработанных фото сделать фото для сайта gouggi.ru в таком же стиле и фоном с зади добавить логотип, уменьшить размер и добавить текст. цена 8 руб за 1 шт
Разработка этикетки. Отрисовка в фотошопе этикетки на фото продукта.
Требуется от исполнителя:
1. Разработать этикетку для нашей продукции -для наклейки её на подложку с продукцией из мяса птицы. Нужно разработать общий дизайн этикетки (он будет одинаков для всех наименований), и сделать 12-15 этикеток с разным текстом для разных наименования продукции.
2. В фотошопе "наклеить" эти этикетки на фотографии продукции - причем сделать это максимально реалистично, чтобы явным фотошопом это не выглядело.
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