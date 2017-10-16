Разработка этикетки. Отрисовка в фотошопе этикетки на фото продукта.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт24 заявки347 просмотров

Требуется от исполнителя:

1. Разработать этикетку для нашей продукции -для наклейки её на подложку с продукцией из мяса птицы. Нужно разработать общий дизайн этикетки (он будет одинаков для всех наименований), и сделать 12-15 этикеток с разным текстом для разных наименования продукции.

2. В фотошопе "наклеить" эти этикетки на фотографии продукции - причем сделать это максимально реалистично, чтобы явным фотошопом это не выглядело.

8 лет назад
Toropov79
Валерий 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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