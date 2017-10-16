Разработка этикетки. Отрисовка в фотошопе этикетки на фото продукта.

Требуется от исполнителя:

1. Разработать этикетку для нашей продукции -для наклейки её на подложку с продукцией из мяса птицы. Нужно разработать общий дизайн этикетки (он будет одинаков для всех наименований), и сделать 12-15 этикеток с разным текстом для разных наименования продукции.

2. В фотошопе "наклеить" эти этикетки на фотографии продукции - причем сделать это максимально реалистично, чтобы явным фотошопом это не выглядело.