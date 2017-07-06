Название кафе и разработка соответсвующего логотипа.

Необходимо придумать и разработать логотип для кафе. Кафе будет распологаться в здании энергетической компании. Кафе в обеденное время обслуживает работников предприятия в режиме столовой, в остальное время - обслуживание входящего потока. Тематика названия и логотипа неразрывно связаны с энергетикой.

Здание расположено в центре города вдоль оживленной улицы (не промзона), следовательно, итог разработки должен выражать стиль и современность. В ходе переговоров направлю эскиз планируемого фасада здания.