Название кафе и разработка соответсвующего логотипа.

Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок286 просмотров
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Необходимо придумать и разработать логотип для кафе. Кафе будет распологаться в здании энергетической компании. Кафе в обеденное время обслуживает работников предприятия в режиме столовой, в остальное время - обслуживание входящего потока. Тематика названия и логотипа неразрывно связаны с энергетикой. 

Здание расположено в центре города вдоль оживленной улицы (не промзона), следовательно, итог разработки должен выражать стиль и современность. В ходе переговоров направлю эскиз планируемого фасада здания. 

6 лет назад
Volga_brand
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Ingwer
Инна 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$20
2 дня
Инна - профессионал своего дела! Творчески, четко и с увлечением справилась с поставленной задачей. Самые положительные отзывы!
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, всегда на связи, прислушивается к мнению дизайнера. Оплата в срок. Буду рада новому сотрудничеству. Однозначно рекомендую.