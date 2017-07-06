Volga_brand

[b]Бриф на разработку логотипа[/b] [table][b]№[/b][b]Вопросы[/b][b][/b][b]Ответы[/b]Маркетинговая составляющая1.Сфера деятельности компании:Покупка и продажа электроэнергии/мощности на оптовом и розничном рынках. Агент по оказанию услуг расчетно-кассового обслуживания.2.Краткая информация о компании:· Год основания· Количество сотрудников· Заслуги, награды, преимущества· Примеры предлагаемых услуг или товаров 3.Целевая аудитория:· Частные лица (розница)· Фирмы (организации) ...
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Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
6 лет назад
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, всегда на связи, прислушивается к мнению дизайнера. Оплата в срок. Буду рада новому сотрудничеству. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
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