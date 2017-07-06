Volga_brand

Станислав Анацкий Volga_brand

 
42 годаРоссия/Сургут
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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$20
выплачено фрилансерам
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  • Логотип для билинговой системы (Программного продукта)

    $70

    [b]Бриф на разработку логотипа[/b] [table][b]№[/b][b]Вопросы[/b][b][/b][b]Ответы[/b]Маркетинговая составляющая1.Сфера деятельности компании:Покупка и продажа электроэнергии/мощности на оптовом и розничном рынках. Агент по оказанию услуг расчетно-кассового обслуживания.2.Краткая информация о компании:·       Год основания·       Количество сотрудников·       Заслуги, награды, преимущества·       Примеры предлагаемых услуг или товаров 3.Целевая аудитория:·       Частные лица (розница)·       Фирмы (организации) ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Эскизы небольших статуй

    $50

    Цель задания - изображение 5 (пяти) малых архитектурных форм. Тема - электроэнергетика. Творческая работа должна быть реминисцентной, содержать изображение МАФ (малой архитектурной формы) - любой арт-объект, который сможет вызвать позитивные эмоции, быть интересным, оригинальным и ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Название кафе и разработка соответсвующего логотипа.

    Необходимо придумать и разработать логотип для кафе. Кафе будет распологаться в здании энергетической компании. Кафе в обеденное время обслуживает работников предприятия в режиме столовой, в остальное время - обслуживание входящего потока. Тематика названия и логотипа ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка логотипа

    $50

    Для нового бренда по изготовлению одежды необходимо разработать логотип, вшиваемый ярлык (лейбл), дизайн страниц в социальной сети (instagram). Название бренда "Volga brand".

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ingwer
Инна 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Название кафе и разработка соответсвующего логотипа.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, всегда на связи, прислушивается к мнению дизайнера. Оплата в срок. Буду рада новому сотрудничеству. Однозначно рекомендую.
Инна - профессионал своего дела! Творчески, четко и с увлечением справилась с поставленной задачей. Самые положительные отзывы!
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