Разработать логотип

$16
Логотипы и ЗнакиЗавершен10 заявок228 просмотров
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Нужен логотип для компании, которая производит кабель. Название компании "Ижевский кабель".

Логотип может быть в ч/б варианте, либо в цветном, должен содержать в себе рисунок кабеля:

1. цвета выходящих из общей красной оболочки жил белый, коричневый, желтый, зеленый.

2. Необходимо сочетание логотипа с названием компании.

Продукция и пример логотипа в прикрепленном файле.

6 лет назад
measure
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
aj_man
34 годаУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 лет назад
$16
2 дня
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Приятный в общение и адекватный заказчик. Оплата произведена своевременно и в полном объеме. Рекомендую!
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