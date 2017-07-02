Отрисовка логотипа в векторе

Логотипы и ЗнакиЗакрыт9 заявок179 просмотров
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Добрый день!

Есть логотип в jpg, нужно его немного изменить и нарисовать в иллюстраторе в векторе, ну или не в иллюстраторе, но так что бы можно было файл открыть иллюстратором.

Что нужно изменить?

В треугольнике написано НПП, а ниже Брикет, так вот нужно что бы вместо слова "Брикет" было написано ПРОМбрикет.

Проработать шрифты, что бы все было гармонично.

Цену назначайте.

6 лет назад
daggolova
Дмитрий 
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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