Отрисовка логотипа в векторе

Необходимо созать логотип для компании. Идея логотипа уже есть нужно только нарисовать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть логотип в jpg, нужно его немного изменить и нарисовать в иллюстраторе в векторе, ну или не в иллюстраторе, но так что бы можно было файл открыть иллюстратором.
Что нужно изменить?
В треугольнике написано НПП, а ниже Брикет, так вот нужно что бы вместо слова "Брикет" было написано ПРОМбрикет.
Проработать шрифты, что бы все было гармонично.
Цену назначайте.
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