Отрисовка логотипа в векторе

Добрый день!

Есть логотип в jpg, нужно его немного изменить и нарисовать в иллюстраторе в векторе, ну или не в иллюстраторе, но так что бы можно было файл открыть иллюстратором.

Что нужно изменить?

В треугольнике написано НПП, а ниже Брикет, так вот нужно что бы вместо слова "Брикет" было написано ПРОМбрикет.

Проработать шрифты, что бы все было гармонично.

Цену назначайте.