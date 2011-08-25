southveter

Владимир southveter

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

moschckov
Евгений 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Логотип в векторе с готового макета
Задача поставлена чётко работать легко, рекомендую.
У меня в наличии был логотип с бесплатного сайта, в маленьком размере. Но нужен был в хорошем качестве для печати на баннере. Сайт логотипов за хорошее качество требовал негуманную цену. Евгений за 1 час справился просто отлично и за вполне адекватный ценник. Рекомендую!
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saboteador-ua
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
34 отзыва(-3)
$70
10 баллов
10 лет назад
Скрипт копирования видео и текста с youtube и создания страниц
Все хорошо, рекомендую!
Было необходимо написание движка для сайта, который повторяет функционал youtube. Андрей справился с задачей, весь необходимый функционал присутствует в полном объеме. Были некоторые моменты уже после оплаты работы, которые либо не заметил я, либо не заметил Андрей. Все было устранено или добавлено, Андрей не перестал выходить на связь, со второй секунды после оплаты)) Адекватный ценник, размещал заказ на fl.ru, там за эти деньги никто не брался, хотя справедливости ради, я считаю, что на fl.ru легко можно переплатить. Благодарен за работу!
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