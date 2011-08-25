southveter

Есть логотип (прикреплен), но он в малом размере. Нужен такой же, но в векторе для печати на баннере. Нужно 2 варианта: - один с телефоном - один без ...
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Всем добрый день. Нужен плагин, который будет по кейвордам парсить youtube, брать первое видео и импортировать его на новую страницу. Массовое добавление кейвордов, возможность распределять кейворды по категориям. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Не нужно пугаться громкого названия проекта. По факту мне нужно примерно вот это http://codecanyon.net/item/youtube-automated-cms/12021939?s_phrase=youtube&s_rank=12 . Я бы и купил этот скрипт, проблема в том, что он использует БД и там нет пакетного поиска видео ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Скрипт/cms, которая копирует и создает страницы с контентом с youtube.com. Подробнее в прикрепленном файле.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть сайт на бесплатной лицензии Host CMS. Предположительно во второй половине 2014 года он был взломан. Примеры на скриншотах. Необходимо определить причину, вычистить сайт от чужого кода, если он присутствует, и обновить саму Host CMS, ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется резиновый шаблон страницы с корректным отображением текста и картинок в браузерах телефонов с операционной системой преимущественно Nokia S40. Разрешение дисплеев по ширине от 120 до 240 точек. Желательно использовать максимально простые способы верстки ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен ролик продолжительностью в 10 секунд, в hd (720p) качестве, формат на выходе .mp4 Текст должен быть точно такой же как прикрепленной картинке, с таким же цветовым оформлением. Также текст необходимо озвучить приятным женским голосом ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт12 лет назад
Имеется свой сайт на html (восстановлен из вебархива), необходимо скопировать контент, около 1500 постов (заголовки и текст постов) и перенести на wordpress с сохранением дат и архивов, и категорий. +возможно немного помочь подпилить шаблон. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад