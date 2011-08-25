southveter

Не нужно пугаться громкого названия проекта. По факту мне нужно примерно вот это http://codecanyon.net/item/youtube-automated-cms/12021939?s_phrase=youtube&s_rank=12 . Я бы и купил этот скрипт, проблема в том, что он использует БД и там нет пакетного поиска видео ...