Логотип транспортной компании

Логотипы и ЗнакиЗакрыт29 заявок278 просмотров
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Необходимо придумать и отрисовать логотип транспортной компании для использования в рекламных материалах, полиграфии и на сайте. Название транспортной компании ГОЛДВИНГ, на печати организации есть рисунок крыла, возможно использовать его как основу для логотипа, но необязательно.

6 лет назад
aYakovlev
Антон 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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