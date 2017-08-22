Разработка логотипа и цветовой схемы для сайта

$333
Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки358 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Необходимо разработать логотип, а также цветовую схему шапки, меню и футера сайта (включая цвет шрифта при наведении на него курсором в шапке, меню и футере сайта). В принципе, черный цвет меню и футера нам нравится. Но это будущий сайт строительных материалов. А стройка, на наш взгляд, не очень ассоциируется с контрастом черного (меню сайта) и белого (шапка сайта) цветов. Хочется что-то живее, динамичнее и веселее. Однако если что-то получится с черным цветом, будем только рады. Огромный просьба нигде не использовать кирпичную стену, а также валики, кисточки, мастерки, молотки и другой строительный инструмент в качестве элементов логотипа или текстуры шапки сайта и меню!!! Название интернет магазина «Первый строительный» Слогана нет. Предполагается регистрация бренда, однако название «Первый строительный» (без существенного (!) графического дополнения) такую регистрацию не пройдет, поскольку данное выражение вошло в широкий обиход.

Место расположения логотипа – слева в шапке сайта (пока не изменили). Место расположения телефона – в центре шапки сайта (пока не изменили). Все остальные элементы останутся в неизменном состоянии. Сайт: http://first-building.ru

6 лет назад
cynik227
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$333
14 дней
Долго изучали работы специалистов, которые откликнулись на наше ТЗ. У Антона внушительное портфолио, высокий рейтинг и, что для нас немаловажно, хорошие отзывы клиентов. Заказ был выполнен в оговоренные сроки. Результат – рабочий (продающий) текстово-графический логотип без использования большого количества дополнительных элементов, характеризующих поле деятельности компании. Будем рады дальнейшему сотрудничеству!
Спасибо Николаю за интересный проект. Был всегда на связи, оперативно давал комментарии по вариантам, прислушивался к моему мнению. Очень реккомендую.
  • Похожие заказы

  • Логотип в векторе с готового макета

    Есть логотип (прикреплен), но он в малом размере. Нужен такой же, но в векторе для печати на баннере. Нужно 2 варианта: - один с телефоном - один без телефона Текст над ФИО - "Хитрости Праздника +7 (909) 449 55 ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип транспортной компании

    Необходимо придумать и отрисовать логотип транспортной компании для использования в рекламных материалах, полиграфии и на сайте. Название транспортной компании ГОЛДВИНГ, на печати организации есть рисунок крыла, возможно использовать его как основу для логотипа, но необязательно.

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка логотипа и визитки для логистической компании

    Всех приветствую! На этот раз заказчик - Логистическая компания.  Необходимо разработать: - Логотип (не менее 2-3 вариантов, в финале - стандартное и горизонтальное написание, чб и инверсия) - Дизайн визитки (нестандартный - детали ниже) [u]Логотип [/u]   Компания специализируется на ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать логотип

    $16

    Нужен логотип для компании, которая производит кабель. Название компании "Ижевский кабель". Логотип может быть в ч/б варианте, либо в цветном, должен содержать в себе рисунок кабеля: 1. цвета выходящих из общей красной оболочки жил белый, коричневый, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Отрисовка логотипа в векторе

    Добрый день! Есть логотип в jpg, нужно его немного изменить и нарисовать в иллюстраторе в векторе, ну или не в иллюстраторе, но так что бы можно было файл открыть иллюстратором. Что нужно изменить? В треугольнике написано НПП, а ...

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Название кафе и разработка соответсвующего логотипа.

    Необходимо придумать и разработать логотип для кафе. Кафе будет распологаться в здании энергетической компании. Кафе в обеденное время обслуживает работников предприятия в режиме столовой, в остальное время - обслуживание входящего потока. Тематика названия и логотипа ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать логотип для компании

    $50

    [b]ОБНОВЛЕНО: 8 июля  Мы все еще ждем свежие, креативные логотипы! Смело рисуйте, предлагайте, воможно ваша идея станет ключевой! [/b]Уважаемые фрилансеры! Необходимо создать логотип для компании, занимающейся созданием видео инфографики. Название компании звучит так Animekka. Слоган: Создаем продающие видео ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка логотипа для мясоперерабатывающей компании

    $10

    Ищем исполнителя для разработки логотипа . Предприятие занимается мясопереработкой. От вас три-четыре предварительных варианта дизайна, далее по согласовании одного из них, доработка выбранного до соответствия требованиям заказчика. Сроки сжатые: 1-2 дня.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад