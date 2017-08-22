Разработка логотипа и цветовой схемы для сайта

Добрый день! Необходимо разработать логотип, а также цветовую схему шапки, меню и футера сайта (включая цвет шрифта при наведении на него курсором в шапке, меню и футере сайта). В принципе, черный цвет меню и футера нам нравится. Но это будущий сайт строительных материалов. А стройка, на наш взгляд, не очень ассоциируется с контрастом черного (меню сайта) и белого (шапка сайта) цветов. Хочется что-то живее, динамичнее и веселее. Однако если что-то получится с черным цветом, будем только рады. Огромный просьба нигде не использовать кирпичную стену, а также валики, кисточки, мастерки, молотки и другой строительный инструмент в качестве элементов логотипа или текстуры шапки сайта и меню!!! Название интернет магазина «Первый строительный» Слогана нет. Предполагается регистрация бренда, однако название «Первый строительный» (без существенного (!) графического дополнения) такую регистрацию не пройдет, поскольку данное выражение вошло в широкий обиход.

Место расположения логотипа – слева в шапке сайта (пока не изменили). Место расположения телефона – в центре шапки сайта (пока не изменили). Все остальные элементы останутся в неизменном состоянии. Сайт: http://first-building.ru