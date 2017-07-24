Нужен эксклюзивный лого для нашей компании

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен29 заявок338 просмотров
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Лого в этом стиле,лого нужно для этикетки.Есть бренд нейм.Хочу чтоб было похоже как на фото.лого эксклюзивный без шаблонов

спасибо

6 лет назад
accessoriesarmen
Давид Инджян 
40 летАрмения
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Leksi_8
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$10
3 дня
Александра спасибо за ту работу которую проделали.Спасибо за терпение,труд и позитивные эмоции.Лого очень даже нравится после вашего цветового решение! Да я виноват что 3 часа подряд все менял:) Спасибо за терпение:)
Приятный и внимательный заказчик! Оплата прошла своевременно. Буду рада новому сотрудничеству!
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