Разработка логотипа для компании "На все времена"

Логотипы и ЗнакиЗавершен28 заявок224 просмотра
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Продажа и снабжениекомплектующими производственных предприятий (отопление, вентиляция,холодоснабжение и холодильные центры) 

6 лет назад
hiclever
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
radkedesign
Тамара 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
37 отзывов
6 лет назад
$132
7 дней
Отличная работа! Исполнитель выполняет свои обязательства качественно и в срок.
Отличный клиент! Рекомендуем! Четкая постановка задачи, все оплаты своевременны. Будем сотрудничать дальше!
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