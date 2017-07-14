Разработка логотипа для компании "На все времена"

Лого в этом стиле,лого нужно для этикетки.Есть бренд нейм.Хочу чтоб было похоже как на фото.лого эксклюзивный без шаблонов спасибо
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Продажа и снабжениекомплектующими производственных предприятий (отопление, вентиляция,холодоснабжение и холодильные центры)
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