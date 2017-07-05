Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт20 заявок206 просмотров
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Нужно создать логотип с названием сайта.

На логотипе должен присутствовать китайский дракон в зеленых тонах.

Есть образец логотипа с требуемыми пропорциями.

Пожалуйста, укажите цену выполнения данного заказа.

6 лет назад
zlevit
52 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад