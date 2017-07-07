Создать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок181 просмотр
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Необходимо создать логитип и Фирменное написание названия предприятия.

Использоваться будет на сайте, на визитках.

6 лет назад
NEW_MEDIA
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$20
1 день
Быстро и профессионально. Даже не ожидал такой скорости. Ну и качество достойное. Рекомендую.
Отличный заказчик. Вежливый и контактный. Чёткая задача и оплата. Рекомендую!
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