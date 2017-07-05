Разработка логотипа Истра.рф

Логотипы и ЗнакиЗакрыт25 заявок725 просмотров
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1. Полное название компании: Редакция сайта Истра.РФ (http://xn--80apydf.xn--p1ai/)

 

2. Общая информация о сайте: СайтИстра.РФ – это рейтинговое и официально зарегистрированное средство массовой

информации в городском округе Истра. Редакция освещает и рассказывает о самых

интересных событиях и проблемах жизни населения округа, развитии бизнеса и

экономики, образования и культуры, природы и экологии, строительства и

недвижимости, ЖКХ и благоустройства.

 

3. Название, котороедолжно быть отражено в логотипе (бренд): Истра.РФ

 

6. Область деятельности: средство массовой информации

 

7. Основные конкуренты: нет

 

9. Характерные черты потенциального клиентакомпании:жители городского округа Истра и Московской области. Возраст от 20лет.

 

10. Логотип создается впервые: впервые

 

12. Логотип долженотражать: логотип и название редакции

 

13.Текстовый элемент для логотипа: в русском

 

15. Пожелания по количеству концепт-эскизов: 2 концепт-эскиза

 

17. Пожелания по цветовой гамме: на усмотрение разработчика

 

18. Тоновое цветовоерешение: на усмотрениеразработчика

 

19. Недопустимые к использованию цвета, символы, слова и прочее: чёрный и серый цвета, картинка логотипа недолжна быть перегружена деталями и цветами, а также не должно быть изображений

из запрещающих символов законодательством РФ

 

22. Стилистика, вкоторой должен быть выполнен логотип: классический, авангард, так же должно бытьсочетание со стилем компании «Истранет», цветовая гамма не более 2х цветов, а

также варианты в белом цвете.

 

23. Использованиелоготипа: сайт, деловая документация, наружная реклама, полиграфия

6 лет назад
korlova
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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