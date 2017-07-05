Разработка логотипа Истра.рф

Лого в этом стиле,лого нужно для этикетки.Есть бренд нейм.Хочу чтоб было похоже как на фото.лого эксклюзивный без шаблонов спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Полное название компании: Редакция сайта Истра.РФ (http://xn--80apydf.xn--p1ai/)
2. Общая информация о сайте: СайтИстра.РФ – это рейтинговое и официально зарегистрированное средство массовой
информации в городском округе Истра. Редакция освещает и рассказывает о самых
интересных событиях и проблемах жизни населения округа, развитии бизнеса и
экономики, образования и культуры, природы и экологии, строительства и
недвижимости, ЖКХ и благоустройства.
3. Название, котороедолжно быть отражено в логотипе (бренд): Истра.РФ
6. Область деятельности: средство массовой информации
7. Основные конкуренты: нет
9. Характерные черты потенциального клиентакомпании:жители городского округа Истра и Московской области. Возраст от 20лет.
10. Логотип создается впервые: впервые
12. Логотип долженотражать: логотип и название редакции
13.Текстовый элемент для логотипа: в русском
15. Пожелания по количеству концепт-эскизов: 2 концепт-эскиза
17. Пожелания по цветовой гамме: на усмотрение разработчика
18. Тоновое цветовоерешение: на усмотрениеразработчика
19. Недопустимые к использованию цвета, символы, слова и прочее: чёрный и серый цвета, картинка логотипа недолжна быть перегружена деталями и цветами, а также не должно быть изображений
из запрещающих символов законодательством РФ
22. Стилистика, вкоторой должен быть выполнен логотип: классический, авангард, так же должно бытьсочетание со стилем компании «Истранет», цветовая гамма не более 2х цветов, а
также варианты в белом цвете.
23. Использованиелоготипа: сайт, деловая документация, наружная реклама, полиграфия
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