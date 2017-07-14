Разработать логотип и фирменные слайды

Разработать логотип для компании по продаже альтернативной енергетики. Нужно нестандартное решение. Проект срочный.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе утро!
Требуется разработать фирменные логотип и слайды компании.
Спасибо!
- Похожие заказы
- $160Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать логотип согласно ТЗ. Товар для американского рынка. Сроки и стоимость имеют значение.Завершен6 лет назад
Необходимо создать логотип и написание названия предприятия. Использоваться будет на сайте, на визитках.Завершен6 лет назад
Необходимо создать логитип и Фирменное написание названия предприятия. Использоваться будет на сайте, на визитках.Завершен6 лет назад
[b]1. Полное название компании: [/b]Редакция сайта Истра.РФ (http://xn--80apydf.xn--p1ai/) [b]2. Общая информация о сайте: [/b]СайтИстра.РФ – это рейтинговое и официально зарегистрированное средство массовой информации в городском округе Истра. Редакция освещает и рассказывает о самых интересных событиях и проблемах жизни ...Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать логотип с названием сайта. На логотипе должен присутствовать китайский дракон в зеленых тонах. Есть образец логотипа с требуемыми пропорциями. Пожалуйста, укажите цену выполнения данного заказа.Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Требуется логотип создать (возможно старый переработать, доработать) для сайта производственной компании. Задача разовая. Укажите пожалуйста срок и цены. Если есть знания не только в области веб-дизайна и есть желание работать постоянно (поддержка сайтов) - ...Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Продажа и снабжениекомплектующими производственных предприятий (отопление, вентиляция,холодоснабжение и холодильные центры)Завершен6 лет назад
Нужно сделать логотип для интернет-магазина женского белья [url=http://mari-m.com.ua/]http://mari-m.com.ua/[/url] В лого обыграть название сайта + слоган «Осторожно! Хорошеебелье вызывает зависимость» Присылайте портфолио с примерами выполненных работ,стоимостью и сроками выполнения.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать дизайн логотипа промышленной компании. Преимущество исполнителю с обширным портфолио с указанием цен и сроков.Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт6 лет назад