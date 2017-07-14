Разработать логотип и фирменные слайды

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Требуется логотип создать (возможно старый переработать, доработать) для сайта производственной компании. Задача разовая. Укажите пожалуйста срок и цены. Если есть знания не только в области веб-дизайна и есть желание работать постоянно (поддержка сайтов) - ...