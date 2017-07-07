Создание логотипа

Разработать логотип для компании по продаже альтернативной енергетики. Нужно нестандартное решение. Проект срочный.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для компании, предоставляющей юридические и бухгалтерские услуги, необходимо создать логотип. Пожалуйста, указывайте в откликах примеры работ из портфолио, примерные сроки и цены, а также контактную информацию. Работы в этой или смежной области, будут большим плюсом.
- Похожие заказы
- $160Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Приветствую друзья, SAUNAMIX домен saunamix.ru Нужен логотип c лозунгом для компании по строительству саун, турецких бань , и интернет-магазину по оборудованию для саун и сопутсвующих товаров! конкуренты http://3d-sauna.ru/ http://www.saunalt.ru/ http://sauna-life.ru/ http://www.its-sauna.ru/ http://www.saunamaster.ru/ Предпочтений по цветам нет, нужен Ваш креативный подход Будем рассматривать все ...Завершен6 лет назад
Доброе утро! Требуется разработать фирменные логотип и слайды компании. Спасибо!Завершен6 лет назад
Необходимо разработать логотип согласно ТЗ. Товар для американского рынка. Сроки и стоимость имеют значение.Завершен6 лет назад
Необходимо создать логотип и написание названия предприятия. Использоваться будет на сайте, на визитках.Завершен6 лет назад
Необходимо создать логитип и Фирменное написание названия предприятия. Использоваться будет на сайте, на визитках.Завершен6 лет назад
[b]1. Полное название компании: [/b]Редакция сайта Истра.РФ (http://xn--80apydf.xn--p1ai/) [b]2. Общая информация о сайте: [/b]СайтИстра.РФ – это рейтинговое и официально зарегистрированное средство массовой информации в городском округе Истра. Редакция освещает и рассказывает о самых интересных событиях и проблемах жизни ...Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать логотип с названием сайта. На логотипе должен присутствовать китайский дракон в зеленых тонах. Есть образец логотипа с требуемыми пропорциями. Пожалуйста, укажите цену выполнения данного заказа.Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Требуется логотип создать (возможно старый переработать, доработать) для сайта производственной компании. Задача разовая. Укажите пожалуйста срок и цены. Если есть знания не только в области веб-дизайна и есть желание работать постоянно (поддержка сайтов) - ...Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Продажа и снабжениекомплектующими производственных предприятий (отопление, вентиляция,холодоснабжение и холодильные центры)Завершен6 лет назад