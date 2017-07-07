Создание логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт28 заявок242 просмотра
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Для компании, предоставляющей юридические и бухгалтерские услуги, необходимо создать логотип. Пожалуйста, указывайте в откликах примеры работ из портфолио, примерные сроки и цены, а также контактную информацию. Работы в этой или смежной области, будут большим плюсом.

6 лет назад
vafinamir
Амир 
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад