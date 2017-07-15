Создание логотипа для Интернет-магазина и строительной компании

# 1 — $ 30

Приветствую друзья,

SAUNAMIX домен saunamix.ru Нужен логотип c лозунгом для компании по строительству саун, турецких бань , и интернет-магазину по оборудованию для саун и сопутсвующих товаров!

конкуренты

http://3d-sauna.ru/

http://www.saunalt.ru/

http://sauna-life.ru/

http://www.its-sauna.ru/

http://www.saunamaster.ru/

Предпочтений по цветам нет, нужен Ваш креативный подход

Будем рассматривать все работы

исходя их выбранного логотипа будет рисоваться дизайн и стилистика будующего сайта

Спасибо за внимание!