Задача: Надо написать скрипт на Python, который будет вытягивать данные по API из Worksection из них формировать xlsx фаил. Детали во вложенном файле.
Модификация CMS ViArt Shop (PHP)
Требуется внести модификацию в некоторой степени уже модифицированный движок.
1) Создать “Модификации” – текстовое поле в карточку товаров, аналогично “Описанию”, которая на фронтенде будет отображаться вкладкой.
2) Вернуть возможность использования фильтров: “Передаваемые интерфейсы” и “дистанция” – работало ранее, возможно, дело просто в стилях.
3) Сделать возможным контроль выгрузки фильтров на фронтенд (чекбокс в админке – да/нет)
4) Дать возможность создавать произвольные фильтры с выпадающим списком или чекбоксами на админке. Сейчас фильтры заведены "жестко" – только те характеристики товаров, которые предусмотрены в админке могут быть отображены в подборах по значениям на фронтенде. Это кастомное решение, его не было в движке. Вероятно, нужно добавить возможность создания новых фильтров, а может быть пересоздать все фильтры в новой парадигме. Важно при этом не потерять значения фильтров уже заведенного каталога товаров (более 1000 позиций).
Дамп файлов и базы здесь: https://mega.nz/file/ryZ1lITJ#etSVe6sECfDYoe_Q837L70Nx6hrGnoQjasusEpx39rw
Готов ответить на возникающие по сути ТЗ вопросы. Готов на разбиение оплаты на несколько этапов, например, от простого к сложному. Предложения без указания срока и оценочного бюджета будут расцениваться как спам и удаляться. Спасибо за понимание!
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