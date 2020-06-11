Добавление функции в CMS

CMS : GameCMS

нужно разработать несколько новых функций.

1)в модуль case , добавить приз "выигрыш промокодов".

*данный промокод будет генерироваться автоматически .

*десятизначный промокод (буквы + цифры).

*данный промокод будет записываться в выбранную дату базу/файл ini через FTP.

сохранятся всё будет следующим образом:

promocode | index

индексы должен быть доступен для изменения в админ-панели (index = тип услуги).

то есть, для каждого индекса будет генерироваться свой промокод.

2)создать автоматическую выдачу услуги или бонуса при дне рождения (день рождения уже есть на сайте)

создать лимит изменения дня рождения в профиле, лимит = 1.