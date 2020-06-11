Привет у нас сайт на wordpress у нас есть сайт test22.strartnova.ru на нем поставлены необходмые для работы плагины buddypress youzer boddypress сейчас нам нужно на сайте внедрить и протестить ...
Помощь с ssd
Нужна консультация. Есть nvme ssd, Windows 10 его не видит, биос видит.Материнка maxtang fp30 с Ryzen 5 (v1605b - интегрированный проц)
В биосе все перепробовано, что касается включения/выключения uefi/legacy
Комп грузится с usb uefi флешки с виндой (разные загрузочные флешки с акронисом и пр также ssd не видят)
Тесты железа (кроме ssd, ясное дело) прогнаны
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