Помощь с ssd

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Закрыт2 заявки607 просмотров

Нужна консультация. Есть nvme ssd, Windows 10 его не видит, биос видит.Материнка maxtang fp30 с Ryzen 5 (v1605b - интегрированный проц)

В биосе все перепробовано, что касается включения/выключения uefi/legacy

Комп грузится с usb uefi флешки с виндой (разные загрузочные флешки с акронисом и пр также ssd не видят)

Тесты железа (кроме ssd, ясное дело) прогнаны

5 лет назад
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