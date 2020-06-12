Задача: Надо написать скрипт на Python, который будет вытягивать данные по API из Worksection из них формировать xlsx фаил. Детали во вложенном файле.
BootPay
Необходимо установить на хостинг Bootpay скрипт приема платежей.
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