Написать парсер Instagram

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Закрыт1 заявка582 просмотра

Здравствуйте.

Нужно написать парсер Instagram:

  • на PHP
  • пройти авторизацию с сохранением ответа сервера
  • получить список друзей
  • получить список постов аккаунта
  • получить список постов друзей
  • получить информацию каждого поста
Нужно написать полноценный модуль, что бы можно было использовать в своем проекте на фреймфорке (Yii2 или Larawel). С возможностью использовать разные прокси и данные для авторизации.
PHPYii
5 лет назад
FeR-S
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Евгений
 
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