Разработать виджет (или скрипт + api) для AmoCRM

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Добрый день, 

Надо разработать виджет системы лояльности

Функционал: 

1. Начисление баллов

2. Списание баллов

3. Уровни системы лояльности

4. Триггеры в SalesBot

Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1QoSvO9Un-U-T_1SjIcQly7UEQtLe_zwwQI3Bw7tnv1k/edit?usp=sharing

Если будут вопросы пишите, 

Готовы делать поэтапно. 

Есть два варианта решения: 

1. Виджет в AMO

2. Разработка web приложения и связь по API с AmoCRM

AmoCRM
5 лет назад
nbhd
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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