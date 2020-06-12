Задача: Надо написать скрипт на Python, который будет вытягивать данные по API из Worksection из них формировать xlsx фаил. Детали во вложенном файле.
Разработать виджет (или скрипт + api) для AmoCRM
Добрый день,
Надо разработать виджет системы лояльности
Функционал:
1. Начисление баллов
2. Списание баллов
3. Уровни системы лояльности
4. Триггеры в SalesBot
Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1QoSvO9Un-U-T_1SjIcQly7UEQtLe_zwwQI3Bw7tnv1k/edit?usp=sharing
Если будут вопросы пишите,
Готовы делать поэтапно.
Есть два варианта решения:
1. Виджет в AMO
2. Разработка web приложения и связь по API с AmoCRM
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