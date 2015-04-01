Нужны баннерки-логотипчики для сайта

Здравствуйте! Нужно 10 логотипчиков, размер от 88х31 до 125x125

Формат .gif (не обязательно анимированные. Нужно и статические и анимированные, главное - не флеш)

Обязательно чтобы логотипчик весил не более 50 Кб.

Более подробно обсужу с тем, чья цена и портфолио меня устроит.

В заявках обязательно показывайте свое портфолио и цену.

Оплата только по факту! Можно по факту отрисовки каждого баннерка, без проблем. Но по предоплате не работаю никогда.

Оплата на вебманей. Цену указывать в рублях.