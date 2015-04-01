Дизайн баннера на сайт интернет-магазина

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Закрыт24 заявки219 просмотров

Необходимо подготовить дизайн баннера на сайт интернет-магазина.

Размер 200*280

Баннер должен содержать:

Лого компании

Текст:

АКЦИЯ!

КУПИТЕ ортопедические товары стоимостью свыше 500 грн.

ПОЛУЧИТЕ Аппликатор Кузнецова № 108 в ПОДАРОК!

Мелкий шрифт внизу баннера:

Модели товаров, участвующих в акции, представлены ниже.

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10 лет назад
medmagazin
34 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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