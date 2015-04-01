Нарисовать на сайт баннер

Нужно нарисовать на сайт небольшой баннер , главное попасть в дизайн так, чтобы баннер было хорошо видно , а также сам баннер сочитался с дизайном!! При нажатии на баннер , должен быть переход на определенную страницу! Указал в прикрепленном файле место, где должен быть баннер!