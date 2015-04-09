Необходимо подготовить дизайн баннера на сайт интернет-магазина. Размер 200*280 Баннер должен содержать: Лого компании Текст: АКЦИЯ! КУПИТЕ ортопедические товары стоимостью свыше 500 грн. ПОЛУЧИТЕ Аппликатор Кузнецова ...
Баннер для паблика
Основная информация по ТЗ во вложенном файле.
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