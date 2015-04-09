Баннер для паблика

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Завершен1 заявка99 просмотров

Основная информация по ТЗ во вложенном файле.

10 лет назад
ultimate81
Александр 
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$15
1 день
Дизайн на уровне. Выполнено в срок. Всем рекомендую!
Сотрудничеством доволен. Спасибо!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад

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