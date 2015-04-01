Баннеры для главной страницы сайта

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Закрыт28 заявок272 просмотра

Нужен блок баннеров на главную страницу сайта http://goo.gl/RjzK9H

Как, например здесь это реализовано - http://clim-art .ru/

Ищем человека, с которым в дальнейшем всегда постоянно работали бы в этом направлении.

10 лет назад
shops-dev
Рушиц 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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