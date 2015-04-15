Здравствуйте! Нужно 10 логотипчиков, размер от 88х31 до 125x125 Формат .gif (не обязательно анимированные. Нужно и статические и анимированные, главное - не флеш) Обязательно чтобы логотипчик весил не более 50 Кб. Более ...
Нужен баннер 468*60
Необходим динамичный баннер размером 468*60.
Анимированный гиф.
Фантазия и юмор при разработке приветствуется.
Выбранный исполнитель
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