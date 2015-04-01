Здравствуйте! Нужно 10 логотипчиков, размер от 88х31 до 125x125 Формат .gif (не обязательно анимированные. Нужно и статические и анимированные, главное - не флеш) Обязательно чтобы логотипчик весил не более 50 Кб. Более ...
Оформление групп в соц.сетях (FB, Twitter, YouTube)
Требуется графическое оформление групп (страниц) в соц.сетях (FB, Twitter, YouTube) - баннер, аватарка.
По сути - создание статичных баннеров.
Просьба указывать ссылку на портфолио работ.
Оплата: Webmoney, Яд Paypal
Наличие Skype или ICQ
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры14 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен блок баннеров на главную страницу сайта http://goo.gl/RjzK9H Как, например здесь это реализовано - http://clim-art .ru/ Ищем человека, с которым в дальнейшем всегда постоянно работали бы в этом направлении.Баннеры28 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно разработать гиф баннер. Сегодня. Подробности выбранному исполнителю.Баннеры23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
Разрабокта флеш баннера т3 в приложениеБаннеры8 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим динамичный баннер размером 468*60. Анимированный гиф. Фантазия и юмор при разработке приветствуется.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $17
Требуется разработать 5 баннеров (без анимации) с рекламным текстом. Баннеры для ежедневной публикации в группе в ВК между постами. Тематика: Лотерея Грин Карты (Программа DV Грин Кард) и Визы в США ...Баннеры22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо подготовить дизайн баннера на сайт интернет-магазина. Размер 200*280 Баннер должен содержать: Лого компании Текст: АКЦИЯ! КУПИТЕ ортопедические товары стоимостью свыше 500 грн. ПОЛУЧИТЕ Аппликатор Кузнецова ...Баннеры24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно слегка переделать этот баннер http://mdevelop.ru/hideme_vert.png Изменить надписи, фон и картинку в ноутбуке. Сделать надо сегодня.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Нужно нарисовать на сайт небольшой баннер , главное попасть в дизайн так, чтобы баннер было хорошо видно , а также сам баннер сочитался с дизайном!! При нажатии на баннер , должен быть переход на определенную ...Баннеры1 заявкаЗакрыт10 лет назад