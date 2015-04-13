Создать Flash баннер

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Завершен8 заявок576 просмотров

Нужен баннер . Размеры 900 на 120 px . Тема - Обучение и монетизация . Пример во вложении .

10 лет назад
petr_1
46 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

newface
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Прекрасно справился с работой . Все мои пожелания были учтены . Надеюсь на дальнейшее сотрудничество .
Четко поставленная зада и всегда на связи когда нужно, советую как ответственного заказчика, в свою очередь буду рад дальнейшим заказам)))

Заявки фрилансеров

newface
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад

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