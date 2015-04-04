Изображение из jpeg нужно перевести в вектор в кореле.
Добавить слой на 200 изображений
Есть 200 изображений (одинакового размера), нужно поверх каждого из них добавить еще одно изображение такого же размера, в качестве слоя.
Заявки фрилансеров
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