Сделать фон для шапки сайта

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Закрыт5 заявок181 просмотр

Вот не большое ТЗ для сайта

вот ссылка на evernote https://www.evernote.com/l/AepdZpoCOh1L_4OgA3GaYGUOPO5Ha6NRb_k

10 лет назад
skimsk
Антон 
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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