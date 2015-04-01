Вёрстка и программирование интернет магазина на Opencart

Интернет магазин для продажи химии для очистки воды бассейна и аксессуаров для него.

Основные требования к вёрстке и программированию:

1. Движок - Opencart

2. Тип вёрстки - адаптивно-резиновая (макеты предоставляются для 3-х типов экранов: 980, 1366, 1920. При соответствующем разрешении монитора (окна в браузере) внешний вид и блоки подстраиваются в соответствии с мактом, в остальных случаях имеют резиновый характер).

Превью макетов нескольких страниц прикреплены