Сверстать две хтмл страницы с псд макетов.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки296 просмотров

Страницы простые. Обе главные. Просьба указывать приблизительные расценки и сроки выполнения. Джепеги для детальной оценки отправлю на почту.

10 лет назад
mediaceh
Максим 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад
$10
1 день
По срокам не подвела (надо было срочно). Работы была сделана не то, что бы сильно качественно, но терпимо. Видимо, пока не хватает опыта. В принципе, за небольшие деньги - приемлемо.
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Заявки фрилансеров

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
10 лет назад