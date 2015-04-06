Верстка страницы (заглушка) для главной

По готовому дизайну страницы (заглушка) для главной необходимо:

1) Выполнить верстку HTML для разрешений а) с 980 до 1280 и б) от 1280 и выше (большие мониторы)

2) Натянуть на Битрикс (Стартап)

3) Настроить чтобы запросы через форму запросов проходили через Юнисендер http://www.unisender.com/ru/

Ссылка на preview макета тут: http://s04.radikal.ru/i177/1504/b2/6446f6b3bbcb.jpg