Верстка страницы (заглушка) для главной

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки175 просмотров

По готовому дизайну страницы (заглушка) для главной необходимо:

1) Выполнить верстку HTML для разрешений а) с 980 до 1280 и б) от 1280 и выше (большие мониторы)

2) Натянуть на Битрикс (Стартап)

3) Настроить чтобы запросы через форму запросов проходили через Юнисендер http://www.unisender.com/ru/

Ссылка на preview макета тут: http://s04.radikal.ru/i177/1504/b2/6446f6b3bbcb.jpg

HTML
10 лет назад
anatoly_ivanov1
Иванов 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

PerfectStudio68
Елена 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
31 отзыв
10 лет назад
$25
1 день
Perfect Studio68 отличная команда, все организовано на хорошем уровне от коммуникаций до результата. Четкое понимание задачи. Точно в срок. Приятно было сотрудничать. Рекомендую...
Понятная постановка задачи, приятное общение, оплата в срок. Приятно было с Вами сотрудничать. Обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

PerfectStudio68
Елена 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
31 отзыв
10 лет назад