Верстка 2-х страниц

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Завершен30 заявок293 просмотра

Верстка 2-х страницу.

Главная, внутренняя страницы

Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android).

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Шапка сайта и Подвал, одинаковы.

Сроки и стоимость.

Мелкие подробности будут уже конкретно исполнителю.

AndroidiOS
10 лет назад
lifestory
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

joom-master
Станислав 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$20
2 дня
Отличный Исполнитель, все качественно в срок, адекватные цены, качественный, читабельный код.
Приятно было поработать с Александром, хороший заказчик. Все четко по ТЗ, оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

joom-master
Станислав 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад