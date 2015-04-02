Доработка стандартной темы liferay-portal-6.2-ce-ga2

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок153 просмотра

Доработать с помощью CSS / Java / HTML и т.д. изменить стандартный вид портлета liferay-portal-6.2-ce-ga2 классической темы по умолчанию (заголовок портлета) с серого цвета на более контрастный и предложить несколько вариантов цвета шрифта, который бы в меру контрастно стоял в заголовке классического портлета.

CSSHTMLJava
10 лет назад
mchimchi
Максим 
54 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров